Обязательно ли иметь выписку из Реестра плательщиков НДС: разъяснение

Подтверждением факта регистрации субъекта предпринимательской деятельности плательщиком налога на добавленную стоимость является наличие информации о такой регистрации на официальном сайте ГНС, которая ежедневно обновляется.

Налоговики в ЗИР рассказали, обязательно иметь ли выписку из Реестра плательщиков НДС.

Отмечается, что Законом Украины от 24.10.2013 №657-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об учете и регистрации налогоплательщиков и усовершенствовании некоторых положений» отменены такие документы, как свидетельство о регистрации лица плательщиком налога на добавленную стоимость и свидетельство о регистрации как субъекта специального режима налогообложения и предоставлено право плательщикам налога на добавленную стоимость по их запросу получать выписки из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость в контролирующих органах.

Поскольку получение выписок из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость не обязательно для плательщиков, контролирующие органы не имеют оснований требовать их у плательщиков.

Подтверждением факта регистрации субъекта предпринимательской деятельности плательщиком налога на добавленную стоимость является наличие информации о такой регистрации на официальном вебпортале ГНС, которая ежедневно обновляется.

Соответствующие разъяснения даны в письме Миндоходов от 17.01.2014 №1094/7/99-99-19-04-02-17 «Об отдельных изменениях в законодательстве».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.