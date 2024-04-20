Польские фермеры разблокировали два пункта пропуска

В пунктах пропуска «Шегини – Медика» и «Краковец – Корчова» возобновлено движение грузовиков.

В двух пунктах пропуска «Шегини – Медика» и «Краковец – Корчова» возобновлено движение грузовиков. Как сообщили в Государственной пограничной службе, в субботу, 20 апреля, после 9:00 польские фермеры завершили акцию протеста перед этими пунктами.

«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме», - сообщили в ГПСУ и отметили, что сейчас въезд в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают более 1 700 грузовиков.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

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