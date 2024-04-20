В МВД прокомментировали расстрел правоохранителей в Винницкой области: Оправдания этому преступлению нет

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.

Фото: Нацполиция

Как известно, в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских - один погиб. Стрелков ищут. Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на инцидент и заявил, что злоумышленники должны отвечать за свои действия по всей строгости закона.

Предварительно известно, что нападавшие были в форме, похожей на военную.

Клименко отмечает, что стрелков необходимо найти и задержать. По словам руководителя МВД, этот трагический случай показывает, что тыла для полицейских нет.

"Неважно - кто и в какой одежде, каком состоянии и по какой причине. Оправдание этому преступлению нет и не может быть", - сказал глава МВД.

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