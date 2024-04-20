У Києві рятувальники винесли понад 10 тварин – собак і котів з квартири, охопленої вогнем

На жаль, 6 котиків не вижило.

У Солом'янському районі столиці під час пожежі рятувальники винесли більше десяти тварин із квартири, охопленої вогнем. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м.Києві.

Відомо, що пожежа сталася 19 квітня. У ДСНС зазначили, що сталось загоряння особистих речей у помешканні на першому поверсі.

«Під час гасіння пожежі у помешканні, вогнеборці винесли на свіже повітря більше 10 тварин: собак і котів з кошенятами. На жаль, 6 котиків не вижило», - сказано у повідомленні.

Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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