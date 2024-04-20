Психическое здоровье на рабочем месте: что нужно знать

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает, что рабочая среда оказывает значительное влияние на психологическое здоровье работников.
С одной стороны известно, что достойный труд положительно влияет на психическое здоровье. Она не только предоставляет возможность получения дохода, но и создает платформу для четко организованной повседневной деятельности, поддержания положительных взаимоотношений и получения чувства цели и достижения. Для людей с тяжелыми психическими расстройствами занятость может способствовать восстановлению и ассоциируется с повышенной самооценкой и лучшим социальным функционированием. Для всех работников безопасные и здоровые рабочие среды не только являются одним из основных прав: они с большей вероятностью повышают качество и производительность труда, позволяют более эффективно сохранять кадры и сводят к минимуму напряженность и конфликты.
Стресс на рабочем месте
Стресс на рабочем месте является одним из самых больших вызовов для психологического здоровья работников. Он может оказать негативное влияние на эмоциональное состояние, физическое здоровье и производительность. Вот какие аспекты следует учитывать:
Рабочая нагрузка: чрезмерная рабочая нагрузка и давление могут вызвать стресс, особенно если работник испытывает отсутствие контроля над ситуацией.
Конфликты на работе: общение с коллегами или руководством, часто приводящими к конфликтам, может оказать негативное влияние на психологическое здоровье.
Низкий уровень удовлетворения от работы: если работник не испытывает удовольствия от своей работы, это может привести к стрессу и недовольству жизнью.
Неравновесие между работой и личной жизнью: неумение решать рабочие и личные задачи может вызвать стресс и влиять на психологическое здоровье.
Развитие рабочих навыков и психологического здоровья
Развитие рабочих навыков и способность управлять своим психологическим здоровьем на работе являются важными аспектами обеспечения здоровой рабочей среды. Вот некоторые способы улучшения психологического здоровья на работе:
Управление стрессом: развитие навыков управления стрессом, таких как релаксация и практика медитации, может помочь снизить негативное влияние стресса на психологическое здоровье.
Развитие социальных навыков: умение эффективно общаться и разрешать конфликты способствует созданию положительной рабочей среды.
Профессиональное развитие: инвестирование в профессиональное развитие и обретение новых навыков может сделать работу более интересной и доставлять больше удовольствия.
Сбалансированный подход к работе и жизни: сбалансированное распределение времени между работой и личной жизнью помогает снизить риск стресса.
Психологическое здоровье на работе является важным аспектом обеспечения всеобщего благополучия работников. Достижение рабочей среды, поддерживающей психологическое здоровье, может способствовать росту производительности и удовлетворению от работы.
Организационные мероприятия
В руководящих принципах ВОЗ рекомендовано, чтобы организационные мероприятия использовались в качестве универсальных средств предотвращения, которые могут внедряться на всех рабочих местах.
Организационные мероприятия, направленные на противодействие психосоциальным факторам риска, помогают ослабить эмоциональный стресс и улучшить результаты, касающиеся работы, а именно удовлетворение работой, абсентеизм и производительность труда. Во всех случаях организационные мероприятия срабатывают наилучшим образом, когда они планируются и осуществляются на основе содержательного участия работников и (или) их представителей и в рамках более широкой программы действий, которая включает также меры по защите и укреплению психического здоровья на работе.
Примеры психосоциальных рисков на работе и организационных мероприятий, посредством которых работодатели могут противодействовать этим рискам.
1. Потенциальный психосоциальный риск. Опасное оборудование и ресурсы; плохие физические условия труда (а именно недостаточное освещение, чрезмерный или раздражающий шум, плохая эргономика.
Организационные мероприятия. Инвестирование средств в улучшение рабочей среды и оборудования с обеспечением соблюдения правовых требований к здоровью и безопасности и на основе консультаций с работниками и (или) их представителями.
2. Потенциальный психосоциальный риск. Длительное или социально неудобное рабочее время; работа сменами; негибкий график.
Организационные мероприятия. Формирование графиков с участием заинтересованных сторон, в частности, определение процедуры заключения трудового договора, предусматривающего возможность обсуждения с работником желаемых условий труда и возможностей их введения.
Гибкие режимы работы.
Удаленная работа.
Плановые перерывы.
Наличие социально-бытовых удобств и поддержки.
3. Потенциальный психосоциальный риск. Социальная или физическая изоляция; ограниченная поддержка со стороны непосредственных руководителей или коллег; авторитарное руководство и плохое линейное управление; насилие, мобинг, притязание или травлю; дискриминация и изоляция.
Организационные мероприятия. Введение действенных механизмов предотвращения насилия, притязаний и дискриминации, а также эффективного расследования инцидентов и реагирования на них.
Возможности усовершенствования знаний, подходов и навыков непосредственных руководителей и линейных менеджеров.
Возможности поддержки со стороны коллег, в частности, в нетипичных ситуациях.
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