Психическое здоровье на рабочем месте: что нужно знать

В Гоструда отмечают, что развитие рабочих навыков и способность управлять своим психологическим здоровьем на работе являются важными аспектами обеспечения здоровой рабочей среды.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда рассказывает, что рабочая среда оказывает значительное влияние на психологическое здоровье работников.

С одной стороны известно, что достойный труд положительно влияет на психическое здоровье. Она не только предоставляет возможность получения дохода, но и создает платформу для четко организованной повседневной деятельности, поддержания положительных взаимоотношений и получения чувства цели и достижения. Для людей с тяжелыми психическими расстройствами занятость может способствовать восстановлению и ассоциируется с повышенной самооценкой и лучшим социальным функционированием. Для всех работников безопасные и здоровые рабочие среды не только являются одним из основных прав: они с большей вероятностью повышают качество и производительность труда, позволяют более эффективно сохранять кадры и сводят к минимуму напряженность и конфликты.

Стресс на рабочем месте

Стресс на рабочем месте является одним из самых больших вызовов для психологического здоровья работников. Он может оказать негативное влияние на эмоциональное состояние, физическое здоровье и производительность. Вот какие аспекты следует учитывать:

Рабочая нагрузка: чрезмерная рабочая нагрузка и давление могут вызвать стресс, особенно если работник испытывает отсутствие контроля над ситуацией.

Конфликты на работе: общение с коллегами или руководством, часто приводящими к конфликтам, может оказать негативное влияние на психологическое здоровье.

Низкий уровень удовлетворения от работы: если работник не испытывает удовольствия от своей работы, это может привести к стрессу и недовольству жизнью.

Неравновесие между работой и личной жизнью: неумение решать рабочие и личные задачи может вызвать стресс и влиять на психологическое здоровье.

Развитие рабочих навыков и психологического здоровья

Развитие рабочих навыков и способность управлять своим психологическим здоровьем на работе являются важными аспектами обеспечения здоровой рабочей среды. Вот некоторые способы улучшения психологического здоровья на работе:

Управление стрессом: развитие навыков управления стрессом, таких как релаксация и практика медитации, может помочь снизить негативное влияние стресса на психологическое здоровье.

Развитие социальных навыков: умение эффективно общаться и разрешать конфликты способствует созданию положительной рабочей среды.

Профессиональное развитие: инвестирование в профессиональное развитие и обретение новых навыков может сделать работу более интересной и доставлять больше удовольствия.

Сбалансированный подход к работе и жизни: сбалансированное распределение времени между работой и личной жизнью помогает снизить риск стресса.

Психологическое здоровье на работе является важным аспектом обеспечения всеобщего благополучия работников. Достижение рабочей среды, поддерживающей психологическое здоровье, может способствовать росту производительности и удовлетворению от работы.

Организационные мероприятия

В руководящих принципах ВОЗ рекомендовано, чтобы организационные мероприятия использовались в качестве универсальных средств предотвращения, которые могут внедряться на всех рабочих местах.

Организационные мероприятия, направленные на противодействие психосоциальным факторам риска, помогают ослабить эмоциональный стресс и улучшить результаты, касающиеся работы, а именно удовлетворение работой, абсентеизм и производительность труда. Во всех случаях организационные мероприятия срабатывают наилучшим образом, когда они планируются и осуществляются на основе содержательного участия работников и (или) их представителей и в рамках более широкой программы действий, которая включает также меры по защите и укреплению психического здоровья на работе.

Примеры психосоциальных рисков на работе и организационных мероприятий, посредством которых работодатели могут противодействовать этим рискам.

1. Потенциальный психосоциальный риск. Опасное оборудование и ресурсы; плохие физические условия труда (а именно недостаточное освещение, чрезмерный или раздражающий шум, плохая эргономика.

Организационные мероприятия. Инвестирование средств в улучшение рабочей среды и оборудования с обеспечением соблюдения правовых требований к здоровью и безопасности и на основе консультаций с работниками и (или) их представителями.

2. Потенциальный психосоциальный риск. Длительное или социально неудобное рабочее время; работа сменами; негибкий график.

Организационные мероприятия. Формирование графиков с участием заинтересованных сторон, в частности, определение процедуры заключения трудового договора, предусматривающего возможность обсуждения с работником желаемых условий труда и возможностей их введения.

Гибкие режимы работы.

Удаленная работа.

Плановые перерывы.

Наличие социально-бытовых удобств и поддержки.

3. Потенциальный психосоциальный риск. Социальная или физическая изоляция; ограниченная поддержка со стороны непосредственных руководителей или коллег; авторитарное руководство и плохое линейное управление; насилие, мобинг, притязание или травлю; дискриминация и изоляция.

Организационные мероприятия. Введение действенных механизмов предотвращения насилия, притязаний и дискриминации, а также эффективного расследования инцидентов и реагирования на них.

Возможности усовершенствования знаний, подходов и навыков непосредственных руководителей и линейных менеджеров.

Возможности поддержки со стороны коллег, в частности, в нетипичных ситуациях.

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