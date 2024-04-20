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В Киеве будут судить двух человек подозреваемых в сбыте фальшивых долларов в столице

14:11, 20 апреля 2024
Правоохранители задокументировали несколько фактов продажи денег.
В Киеве будут судить двух человек подозреваемых в сбыте фальшивых долларов в столице
Источник фото: БЭБ
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В Киеве детективы завершили досудебное расследование продажи поддельных долларов США. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

В БЭБ пишут, что было установлено, что два жителя западных областей сбывали на территории столицы поддельную валюту в особо крупных размерах.

Правоохранители отмечают, что задокументировали несколько фактов продажи денег.

«В общей сложности в течение трех месяцев фигуранты реализовали более 60 тыс. долларов», - пишут в БЭБ.

Во время реализации поддельных 25 тысяч долларов детективы БЭБ задержали мужчину на месте совершения преступления. Во время обыска его транспортного средства была изъята еще такая же сумма фальшивых долларов.

В настоящее время в суд направили обвинительные акты в совершении уголовных правонарушений, определенных частями 2, 3 статьи 199 Уголовного кодекса Украины.

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