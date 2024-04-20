Розстріл патрульних на Вінниччині – в ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців

Провадження розслідують за статтею «посягання на життя працівника правоохоронного органу».

Офіс генерального прокурора повідомив про початок провадження за фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині. Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

В ОГП повідомили, що наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії.

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

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