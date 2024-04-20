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Розстріл патрульних на Вінниччині – в ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців

13:50, 20 квітня 2024
Провадження розслідують за статтею «посягання на життя працівника правоохоронного органу».
Розстріл патрульних на Вінниччині – в ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців
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Офіс генерального прокурора повідомив про початок провадження за фактом розстрілу поліцейських на Вінниччині. Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

В ОГП повідомили, що наразі перевіряється причетність до вчинення злочину двох військовослужбовців.

За попередніми даними, 20 квітня близько 01:40 поблизу села Яланець Бершадської ОТГ Гайсинського району Вінницької області працівники сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління зупинили легковий автомобіль. Під час перевірки пасажири авто застосували вогнепальну зброю.

На даний час проведено огляд місця події, вилучені речові докази, здійснюються невідкладні слідчі дії.

Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України).

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