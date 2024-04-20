Як отримати допомогу при народженні дитини, інфографіка

Розмір допомоги становить 41 280 гривень.

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Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України нагадує, як отримати допомогу при народженні дитини, як отримати допомогу при народженні дитини.

Зазначається, що допомога при народженні дитини в Україні становить 41 280 гривень. Одноразово виплачують 10 320 гривень, а решту суми – по 860 гривень протягом 36 місяців.

Куди звертатися, щоб отримати гроші, та які документи необхідні – представлено в інфографіці.

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