Дела, связанные с правоотношениями во время военного положения: обзор практики Восточного апелляционного хозяйственного суда

Предметом данного анализа стали дела, при рассмотрении которых судом принимались во внимание предоставленные должниками доказательства наличия форс-мажорных обстоятельств, вызванных военной агрессией.

Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику по делам, связанным с правоотношениями, сложившимися во время военного положения.

Как сообщает суд, предметом данного анализа стали дела, при рассмотрении которых судом принимались во внимание предоставленные должниками доказательства наличия форс-мажорных обстоятельств, вызванных военной агрессией, и принимались решения о полном или частичном отказе в удовлетворении исков или уменьшении штрафных санкций и пени.

В частности, проанализированы дела по спорам, возникающим при исполнении договоров:

подряда;

поставки;

снабжение и распределение природного газа;

о закупке;

о предоставлении услуг;

купли-продажи;

финансового лизинга

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