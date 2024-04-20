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Дела, связанные с правоотношениями во время военного положения: обзор практики Восточного апелляционного хозяйственного суда

16:54, 20 апреля 2024
Предметом данного анализа стали дела, при рассмотрении которых судом принимались во внимание предоставленные должниками доказательства наличия форс-мажорных обстоятельств, вызванных военной агрессией.
Дела, связанные с правоотношениями во время военного положения: обзор практики Восточного апелляционного хозяйственного суда
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Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику по делам, связанным с правоотношениями, сложившимися во время военного положения.

Как сообщает суд, предметом данного анализа стали дела, при рассмотрении которых судом принимались во внимание предоставленные должниками доказательства наличия форс-мажорных обстоятельств, вызванных военной агрессией, и принимались решения о полном или частичном отказе в удовлетворении исков или уменьшении штрафных санкций и пени.

В частности, проанализированы дела по спорам, возникающим при исполнении договоров:

  • подряда;
  • поставки;
  • снабжение и распределение природного газа;
  • о закупке;
  • о предоставлении услуг;
  • купли-продажи;
  • финансового лизинга

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