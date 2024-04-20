Уламок ракети пробив дах автівки: з’явилися подробиці загибели поліцейської у Чернігові внаслідок атаки рф

Під час обстрілу вона була в авто.

Фото: Нацполіція

17 квітня рф завдала ракетного удару по Чернігову. Окупанти били зранку по центру міста, атакуючи цивільну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу смертельне поранення отримала молода лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. У місті Носівка Чернігівської області 19 квітня поховали поліцейську.

Їй було лише 25 років. Вона служила у Чернігівському райуправлінні поліції. На момент атаки вона не була на службі.

Мати загиблої згадує, що донька мріяла працювати у поліції з дитинства, повідомляє Суспільне.

"Вона дуже хотіла, вона дуже мріяла, вона своє життя хотіла присвятити цій справі. Це була її мрія, вона хотіла, вона хотіла бути на захисті всіх людей, вона пишалася дуже і званням і самій, що вона в поліції працює", - розповіла жінка.

Близька подруга та колега Аліни Миколаєць в коментарі "УП.Життя" розповіла деталі про трагедію 17 квітня. Вона пригадала, що за день до обстрілу дівчина попросила лікарняний, а зранку – разом з хлопцем їхала до лікарні.

"Під час обстрілу вони були в машині. Коли впала перша ракета – її хлопець натиснув на газ, щоб виїхати на трасу. А потім пролунав другий вибух – їх віднесло в кущі", – розповіла Дарія.

За словами Олега, хлопця Аліни, уламок пробив дах автівки та влучив у голову дівчини.

Її намагалися врятувати, однак від отриманих травм вона померла в лікарні. Хлопець дівчини отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Чернігова загинуло 18 осіб та 77 постраждало.

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