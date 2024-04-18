Ракетний удар по Чернігову: кількість жертв зросла до 18

Загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини), в тому числі 3 особи врятовано з-під завалів.

Як повідомлялося, зранку 17 квітня росія обстріляла соціальну інфраструктуру Чернігова.

У результаті удару росіян по місту Чернігів загинули 18 людей та ще 77 дістали поранення. Про це повідомляє ДНСН.

«Чернігів. Станом на ранок загинуло 18 осіб та 77 постраждало (з них 4 дитини) в т.ч. 3 особи врятовано з-під завалів», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що 58 особам надали психологічну допомогу.

З місця трагедії вивезли 1 тисячу 580 тонн будівельного сміття, розібрали 71 % зруйнованої частини будівлі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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