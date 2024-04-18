Ракетный удар по Чернигову: количество жертв возросло до 18

Погибли 18 человек и 77 пострадали (из них 4 ребенка), в том числе 3 человека спасены из-под завалов.

Как сообщалось, утром 17 апреля россия обстреляла социальную инфраструктуру Чернигова.

В результате удара россиян по городу Чернигов погибли 18 человек и еще 77 получили ранения. Об этом сообщает ГНСН.

«Чернигов. По состоянию на утро погибли 18 человек и 77 пострадали (из них 4 ребенка) в т.ч. 3 человека спасены из-под завалов», — говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что 58 человек оказали психологическую помощь.

С места трагедии вывезли 1 тысячу 580 тонн строительного мусора, разобрали 71% разрушенной части здания.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

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