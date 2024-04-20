Киян попереджають про значні опади 21 квітня

У неділю, 21 квітня, у столиці очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с, температура вночі 5-7°, вдень – 7-9° тепла. Про це повідомляє КМДА за інформацією Українського гідрометцентру.
Яких рекомендацій радять дотримуватися під час дощу:
У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів потрібно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 0442847419.
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