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Киян попереджають про значні опади 21 квітня

16:18, 20 квітня 2024
Також вдень прогнозують місцями пориви вітру 15-18 м/с.
Киян попереджають про значні опади 21 квітня
Джерело фото: Craig Whitehead / Unsplash
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У неділю, 21 квітня, у столиці очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с, температура вночі 5-7°, вдень – 7-9° тепла. Про це повідомляє КМДА за інформацією Українського гідрометцентру.

Яких рекомендацій радять дотримуватися під час дощу:

  • якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;
  • якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – необхідно знизити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів потрібно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 0442847419.

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