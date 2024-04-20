Киян попереджають про значні опади 21 квітня

Також вдень прогнозують місцями пориви вітру 15-18 м/с.

Джерело фото: Craig Whitehead / Unsplash

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У неділю, 21 квітня, у столиці очікується значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). Вдень місцями пориви вітру 15-18 м/с, температура вночі 5-7°, вдень – 7-9° тепла. Про це повідомляє КМДА за інформацією Українського гідрометцентру.

Яких рекомендацій радять дотримуватися під час дощу:

якщо сильний дощ застав вас на вулиці, за можливості оминайте великі дерева – гілки можуть становити велику небезпеку;

якщо ж під час сильного дощу ви знаходитесь за кермом автомобіля – необхідно знизити швидкість. Це дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування.

У разі підтоплень проїжджої частини чи тротуарів потрібно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: 0442847419.

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