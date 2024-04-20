Польські фермери розблокують рух вантажівок на одному з пунктів пропуску з Україною, проте є нюанс

На пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» протестувальники пропускатиму вантажівки, проте лише ті, які не везуть сільськогосподарську продукцію.

Джерело фото: golos.com.ua

Польські фермери частково відновлять пропуск вантажівок через один із заблокованих кордонних пунктів пропуску з Україною. Рух відновлять на пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне».

Як повідомила Державна прикордонна служба України, у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» частково відновлять пропуск вантажівок. Польські фермери збираються допускати на територію Польщі вантажівки, за винятком тих, які транспортують товари 1-24 групи УКТЗЕД (сільськогосподарську продукцію).

Планується, що рух вантажівок розпочнеться о 08:00 21 квітня. Такий крок допоможе частково відновити логістичний обмін між Україною та Польщею та забезпечити необхідність для польських фермерів у транспортуванні їхньої продукції.

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