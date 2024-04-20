У Сухопутних військах заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх частин

Командування Сухопутних військ наголосило, що надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.

У Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

«Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого під час нічного нападу на Вінничині поліцейського Максима Зарецького. Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну», - висловили свої співчуття у Сухопутних військах ЗСУ.

Там наголосили, що це непоправна втрата і винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.

«На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України», - заявили там.

Командування Сухопутних військ наголосило, що надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.

Раніше в ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

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