В Одесі водій через дорожній конфлікт влаштував стрілянину зі страйкбольного приводу

Чоловік травмував іншого водія, з яким посварився.

В Одесі поліцейські викрили водія, який через дорожній конфлікт влаштував у центрі міста стрілянину зі страйкбольного приводу. Про це повідомили у Одеському районному управлінні поліції.

За інформацією слідства, подія сталася на Привокзальній площі.

«33-річний водій автомобіля «Toyota» не поступився дорогою 36-річному водієві «BMW», який мав перевагу у русі. Останній кермувальник наздогнав першого, зупинися перед його автівкою та вступив з ним у словесну перепалку, яка супроводжувалась грубою нецензурною лайкою. В розпал конфлікту старший за віком містянин дістав зі свого транспортного засобу страйкбольний привід і зробив кілька пострілів у відчинене вікно водійських дверей опонента», - сказано у повідомлені.

Як пишуть у поліції, пластикова кулька потрапила чоловіку у шию.

Водій, який здійснив вистріл, поїхав з місця події, а потерпілий написав заяву до поліції та звернувся по допомогу до медичного закладу, де йому діагностували рану м’яких тканин шиї.

Правоохоронці встановили та розшукали водія. Страйкбольний привід у нього вилучили та скерували на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, а саме у хуліганстві.

Наразі слідство триває.

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