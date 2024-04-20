Пакет оружия для Украины США отправят менее чем через неделю, как только Конгресс примет законопроект о помощи

В пакет помощи США для Украины войдут снаряды и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности, а также системы ПВО и ракеты к ним.

Источник фото: The Washington Post

Американское оружие прибудет в Украину менее чем через неделю после того, как Конгресс США проголосует за пакет помощи. Официальные представители США утверждают, что Пентагон готов передать Украине значительную часть вооружения уже после принятия соответствующих решений в Палате представителей и Сенате и подписания законопроекта президентом Джо Байденом. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что американская сторона начала сбор нужного вооружения для Украины задолго до предстоящего голосования. Один из чиновников, который отказался назвать свое имя, заявил, что после одобрения помощи часть вооружения прибудет на передовую менее чем за неделю, в зависимости от того, где она хранится.

Прогнозируется, что в пакет помощи США для Украины войдут критически необходимые боеприпасы для Вооруженных Сил Украины, в частности 155-миллиметровые снаряды и боеприпасы для реактивной артиллерии средней дальности. Также высока вероятность предоставления Украине новой партии систем ПВО и ракет к ним.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $60 миллиардов.

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