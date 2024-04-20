Палата представників США відхилила всі правки до законопроекту про допомогу Україні

Відхилено правки про передачу зброї Україні зі складів американської армії та скасування невійськових видатків.

Джерело фото: Getty Images

Палата представників США відхилила всі запропоновані поправки до законопроєкту про допомогу Україні. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зокрема, було відхилено поправки конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала вилучити з законопроєкту чотири положення, включаючи ті, що стосуються програми PDA, що дозволяє Білому дому надавати Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Також була відхилена поправка конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати всі невійськові видатки, пов'язані з Україною, а також поправка від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала «зменшити до нуля кожну суму в доларах у цьому законі».

Відзначається, що конгресмен Кевін Герн з Оклахоми відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів з «Фонду підтримки економіки» для виплати пенсій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.