Практика судів
  1. В Україні

Палата представників США відхилила всі правки до законопроекту про допомогу Україні

20:32, 20 квітня 2024
Відхилено правки про передачу зброї Україні зі складів американської армії та скасування невійськових видатків.
Палата представників США відхилила всі правки до законопроекту про допомогу Україні
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Палата представників США відхилила всі запропоновані поправки до законопроєкту про допомогу Україні. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зокрема, було відхилено поправки конгресвумен Вікторії Спарц, яка пропонувала вилучити з законопроєкту чотири положення, включаючи ті, що стосуються програми PDA, що дозволяє Білому дому надавати Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Також була відхилена поправка конгресвумен Кет Каммак, яка пропонувала скасувати всі невійськові видатки, пов'язані з Україною, а також поправка від конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала «зменшити до нуля кожну суму в доларах у цьому законі».

Відзначається, що конгресмен Кевін Герн з Оклахоми відкликав свою четверту поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів з «Фонду підтримки економіки» для виплати пенсій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зміни до постанови Кабміну щодо оплати праці держслужбовців судової влади на основі класифікації посад досі знаходяться у НАДС

А нормативи кадрового і фінансового забезпечення судів обговорять у другій декаді квітня 2024 року.

Україна отримає кредити від ЄС на мільярди євро за реалізацію Плану Ukraine Facility, який передбачає створення Вищого адмінсуду, збільшення штату ВАКС і зміни до КПК

Втім, грубе порушення Україною взятих на себе зобов’язань з виконання реформ за Планом Ukraine Facility може призвести до зупинення виплат і навіть до вимог повернути надані кошти.

Депутати пропонують скасувати 1600 грн як розрахункову величину для обчислення виплат за рішенням суду

У Верховній Раді зареєстрували вже два законопроекти стосовно розрахункової величини для обчислення виплат за рішенням суду.

Верховний Суд пояснив, коли у діях старшого касира, який повертає кошти за товари, може бути склад злочину зловживання службовим становищем

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – позиція Верховного Суду у справі старшого касира супермаркету, яка здійснила повернення коштів за товари, які були продані клієнтам цього супермаркету.

Вимога ТЦК та повістка – в чому відмінність за новим законом про мобілізацію

Якщо новий закон про мобілізацію досить детально регулює питання умов, за яких громадянину надсилається вимога ТЦК, наслідки її повернення з відміткою про невручення, то питання вручення повісток буде регулюватися окремим актом Кабміну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді