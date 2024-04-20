На Вінничині знайшли автомобіль з боєприпасами, який використовували у нападі на патруль поліції

У Вінницькій та прилеглих областях проводяться розшукові та слідчі дії з метою встановлення місцезнаходження підозрюваних

У Вінницькій області знайшли автомобіль, який використовували підозрювані у нападі на патруль поліції. Про це повідомив керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Олексій Рихлюк в ефірі телемарафону.

«На території Вінницької області виявили транспортний засіб, на якому переміщувалися підозрювані. Також на тому місці виявили певні боєприпаси, які належать до військового майна», - пояснив керівник прокуратури.

За його словами, в даний момент на території Вінницької та прилеглих областей проводяться розшукові та слідчі дії з метою встановлення місцезнаходження підозрюваних.

«Дані особи є військовослужбовцями ЗСУ», - додав він.

Раніше в ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. У Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Як писала «Судово-юридична газета», вночі в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

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