У Чернівецькій області заблокували авто ТЦК: військовослужбовець змушений був стріляти

Військовослужбовець оборонявся від нападу та змушений був вистрелити у землю.

Фото ілюстративне

У Чернівецькій області, неподалік від села Чорногузи, 20 квітня стався конфлікт, коли група людей заблокувала автомобіль представника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а до нього самого застосували фізичну силу та погрожували. У відповідь військовослужбовець здійснив кілька пострілів у землю, щоб захистити своє життя та здоров'я. Про цей інцидент повідомили в Чернівецькому обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зазначено, що ніхто не постраждав.

«Військовослужбовець з метою захисту свого життя та здоров'я, здійснив постріли в землю, в результаті чого ніхто не постраждав. На місце події ним було викликано представників поліції», – повідомлено в обласному ТЦК.

У військкоматі підкреслили, що будь-яке перешкоджання роботі військовослужбовців ТЦК та Соціального підприємства (СП) тягне за собою кримінальну відповідальність згідно зі статтею 114-1 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.