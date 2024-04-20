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В Черновицкой области заблокировали авто ТЦК: военнослужащий вынужден был стрелять

19:56, 20 апреля 2024
Военнослужащий оборонялся от нападения и вынужден был выстрелить в землю.
В Черновицкой области заблокировали авто ТЦК: военнослужащий вынужден был стрелять
Фото иллюстративное
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В Черновицкой области, неподалеку от села Черногузы, 20 апреля произошел конфликт, когда группа людей заблокировала автомобиль представителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а к нему самому применили физическую силу и угрожали. В ответ военнослужащий произвел несколько выстрелов в землю, чтобы защитить свою жизнь и здоровье. Об этом инциденте сообщили в Черновицком областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Указано, что никто не пострадал.

"Военнослужащий с целью защиты своей жизни и здоровья, совершил выстрелы в землю, в результате чего никто не пострадал. На место происшествия им были вызваны представители полиции", - сообщено в областном ТЦК.

В военкомате подчеркнули, что любое препятствование работе военнослужащих ТЦК и Социального предприятия (СП) влечет за собой уголовную ответственность согласно статье 114-1 Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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