Миллионы фунтов военной помощи для Украины выделенных Британией остаются неиспользованными.

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Более половины из 900 миллионов фунтов стерлингов, выделенных из военного фонда для Украины Великобританией, до сих пор остается неиспользованной из-за бюрократических задержек с оформлением контрактов. Об этом пишет The Guardian.

Международный фонд для Украины, которым руководит Великобритания, насчитывает 9 стран-доноров. По данным Guardian, только 404 миллиона фунтов (468 миллионов евро) из этих средств было использовано.

Представители Министерства обороны Великобритании объяснили, что задержки возникают из-за необходимости оценить каждую из большого количества оборонных компаний, которые подали тендеры на контракты.

Теневой министр обороны Джон Хили высказал обвинения в адрес Министерства обороны в медлительности. Он отметил необходимость ускорить военную поддержку Украины в условиях обострения российской агрессии.

Он сказал: "Великобритания едина в поддержке Украины и против российской агрессии. Поскольку россия усиливает свои нападения на Украину, ее союзники должны ускорить военную поддержку.

"Зато правительство Соединенного Королевства медленно передает важный новый комплект в руки украинцев. Ускорение этого будет иметь поддержку наших лейбористов, поскольку по военной помощи Великобритании Украине и укреплению союзников по НАТО, правительство имело - и в дальнейшем будет иметь - нашу полную поддержку лейбористов".

Он добавил: "В этом году может произойти смена правительства на лейбористов, но не будет изменений в решимости Британии поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и преследовать путина за его военные преступления".

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