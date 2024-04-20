Литва передала Украине учебно-боевой самолёт

В Литве штурмовик L-39ZA использовался для обучения офицеров управления истребителями.

Источник фото: Тwitter / Lithuanian MOD

Министерство обороны Литвы сообщило о передаче Украине нового пакета военной помощи в субботу, 21 апреля. По данным ведомства, оборудование уже прибыло в Украину.

В сообщении указано, что сегодня в Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Литва передала украинским вооруженным силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде.

"Сегодня в Украину прибыла очередная партия литовской военной помощи. Мы передали украинским вооруженным силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros в разобранном виде", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что этот штурмовик использовался в армии Литвы для обучения офицеров управления истребителями, которые обеспечивают боевую готовность летчиков.

Источник фото: Тwitter / Lithuanian MOD

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