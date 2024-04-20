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Для Украины важно участие Бразилии в первом Глобальном саммите мира, – Зеленский

19:02, 20 апреля 2024
Зеленский надеется на участие Лулы да Силвы в Глобальном саммите мира.
Для Украины важно участие Бразилии в первом Глобальном саммите мира, – Зеленский
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется на участие президента Бразилии Лулу да Силвы в первом Глобальном саммите мира, запланированном на июнь в Швейцарии. В интервью бразильским журналистам, которое обнародовал Офис Президента, Зеленский отметил, что присутствие лидеров мира на этом мероприятии свидетельствует об их общем желании достичь мира.

"Считаю, что его (президента Бразилии, - ред.) присутствие там, как и любых лидеров любых государств мира, которые получают приглашение, говорит о том, что они, эти люди, хотят мира. Желательно, чтобы это был справедливый мир для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил важность поддержки Бразилии для Украины, но отметил, что в течение длительного времени Украина имела проблемы с тем, чтобы донести правду о войне, спровоцированной Россией, до этой страны из-за ее прошлых связей с Советским Союзом.

По словам Зеленского, эта ситуация возникла из-за долговременных отношений Бразилии с Россией и продвижения российских пропагандистских нарративов в Латинской Америке.

"И это ваш большой плюс, что журналисты Бразилии начали приезжать в Украину, понимать, что здесь происходит, и потом выдавать эту информацию", - подчеркнул украинский президент.

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