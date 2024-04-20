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Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру, – Зеленський

19:02, 20 квітня 2024
Зеленський сподівається на участь Лули да Сілви у Глобальному саміті миру.
Для України важлива участь Бразилії в першому Глобальному саміті миру, – Зеленський
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський сподівається на участь президента Бразилії Лулу да Сілви у першому Глобальному саміті миру, запланованому на червень у Швейцарії. У інтерв’ю бразильським журналістам, яке оприлюднив Офіс Президента, Зеленський зазначив, що присутність лідерів світу на цьому заході свідчить про їхнє спільне бажання досягти миру.

«Вважаю, що його (президента Бразилії, - ред.) присутність там, як і будь-яких лідерів будь-яких держав світу, які отримують запрошення, говорить про те, що вони, ці люди, хочуть миру. Бажано, щоб це був справедливий мир для України», - підкреслив Зеленський.

Президент також відзначив важливість підтримки Бразилії для України, але зауважив, що протягом тривалого часу Україна мала проблеми з тим, щоб донести правду про війну, спровоковану росією, до цієї країни через її минулі зв’язки з Радянським Союзом.

За словами Зеленського, ця ситуація виникла через довготривалі стосунки Бразилії з росією та просування російських пропагандистських наративів у Латинській Америці.

«І це ваш великий плюс, що журналісти Бразилії почали приїжджати в Україну, розуміти, що тут відбувається, і потім видавати цю інформацію», - підкреслив український президент.

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