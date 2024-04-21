В Украине подорожала пасхальная корзина: сколько придется заплатить за традиционные продукты

Пасхальная корзина подорожала на 213,27 гривны по сравнению с прошлым годом.

В Украине подорожала пасхальная корзина, которая в 2024 году будет стоить 1422 гривен (в прошлом году было 1208,78 грн). Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

Рост стоимости пасхальной корзины вызван последствиями военных действий:

существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и семей;

сокращением производства;

удорожанием энергоносителей;

усложнениями внутреннего перемещения продукции;

неопределенностью многих людей даже в ближайших планах.

Стоимость кулича по рецепту (700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) составит 179,8 грн за 1 кг. Это почти на десять гривен больше, чем стоимость пояса 2023 года.

Такое незначительное удорожание этой выпечки обусловлено ощутимым снижением цен на яйца (почти на 30%), сахар (-15%) и муку (-5%). Впрочем, составляющие куличи подорожали: масло сливочное (+16,4%), молоко (+13,6%), дрожжи (+9,6%), изюм (+15,6%).

Самые дорогие составляющие пасхальной корзины – мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 200 грн (380-420 грн за 1 кг), а буженина (0,5 кг) – 250 грн (500-540 грн за 1 кг) ) — это более чем на 14% больше, чем в прошлом. Стоимость сала осталась практически на уровне прошлого года – до 110 грн. за 0,5 кг.

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за: твердый сыр (0,5 кг) – 250 грн, сливочное масло (0,5 кг) – 194,75 грн, мягкий сыр (0,5 кг) – 107,5 грн. По сравнению с 2023 годом стоимость сыра твердого выросла на 31,9%, мягкого сыра – на 23,0%, сливочного масла – на 16,4%.

Цена хрена (250 г) составит 26 грн (25-29 грн). Также символична стоимость соли (100-150 г) – 3 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор) – его стоимость вырастет до 1652,05 грн. Это на 12,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1463,28 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.