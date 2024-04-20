Когда ждать соглашение по безопасности с США, – рассказал Зеленский

Соглашение с США охватит военную, финансовую поддержку и гуманитарные аспекты.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина приближается к заключению важного соглашения о гарантиях безопасности с Соединенными Штатами. Это произойдет после завершения рассмотрения вопроса о предоставлении помощи Украине в Конгрессе США.

"У нас уже 9 договоров. Мы приближаемся к важному договору с США. После того, как мы пройдем Конгресс, мы придем к этому мощному соглашению с США", - отметил Зеленский во время разговора с представителями бразильских СМИ.

По словам президента, это соглашение будет охватывать не только военную поддержку, но и гуманитарные аспекты, восстановление, финансовую поддержку и энергетическую сферу.

Ранее Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что соглашение по безопасности Украины с США должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем.

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