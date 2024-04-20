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Коли чекати безпекову угоду із США, – розповів Зеленський

18:44, 20 квітня 2024
Угода зі США охопить військову, фінансову підтримку та гуманітарні аспекти.
Коли чекати безпекову угоду із США, – розповів Зеленський
Джерело фото: ukrinform
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наближається до укладення важливої угоди про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами. Це станеться після завершення розгляду питання про надання допомоги Україні в Конгресі США.

«У нас вже 9 договорів. Ми наближаємось до важливого договору зі США. Після того, як ми пройдемо Конгрес, ми прийдемо до цієї потужної угоди зі США», - зазначив Зеленський під час розмови з представниками бразильських ЗМІ.

За словами президента, ця угода буде охоплювати не лише військову підтримку, але й гуманітарні аспекти, відновлення, фінансову підтримку та енергетичну сферу.

Раніше Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що безпекова угода України з США має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем.

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