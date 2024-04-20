На заході України стався землетрус: що відомо

Біля Коломиї стався землетрус магнітудою 1,4.

За даними Головного центру спеціального контролю, в ніч на суботу, 20 квітня, на біля міста Коломия Івано-Франківської області зафіксовано землетрус магнітудою 1,4. Епіцентр поштовхів знаходився в районі міста Коломия на глибині 5 км.

Згідно з класифікацією, цей землетрус відноситься до категорії невідчутних, що означає, що інтенсивність коливань була нижче межі чутливості для людей. Такі поштовхи не могли бути відчутні для населення і реєструвалися тільки за допомогою сейсмографів.

Останній землетрус у цьому районі відбувся 4 березня 2024 року і мав магнітуду 1,7.

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