На западе Украины произошло землетрясение: что известно

Возле Коломыи произошло землетрясение магнитудой 1,4.

По данным Главного центра специального контроля, в ночь на субботу, 20 апреля, возле города Коломыя Ивано-Франковской области зафиксировано землетрясение магнитудой 1,4. Эпицентр толчков находился в районе города Коломыя на глубине 5 км.

Согласно классификации, это землетрясение относится к категории неощутимых, что означает, что интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности для людей. Такие толчки не могли быть ощутимы для населения и регистрировались только с помощью сейсмографов.

Последнее землетрясение в этом районе произошло 4 марта 2024 года и имело магнитуду 1,7.

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