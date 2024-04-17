Безпекова угода України з США має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, — Андрій Єрмак

За словами керівника Офісу Президента, цей пакет домовленостей має бути взірцевим та поєднає найкращі сторони угод, які раніше були підписані з іншими державами-партнерами.

Фото: president.gov.ua

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди України та Сполучених Штатів Америки.

За словами очільника ОП, цей пакет домовленостей має бути взірцевим та поєднає найкращі сторони угод, які раніше були підписані з іншими державами-партнерами.

Як зазначає пресслужба ОП, на нараді були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- й багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для нашої країни.

«Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод», – наголосив Єрмак.

Учасники наради обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти двосторонніх безпекових угод та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні.

З американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Учасники наради узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа.

«Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль», – зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

Також повідомлялося, що Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

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