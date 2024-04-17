Практика судів
  1. В Україні

Безпекова угода України з США має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, — Андрій Єрмак

13:57, 17 квітня 2024
За словами керівника Офісу Президента, цей пакет домовленостей має бути взірцевим та поєднає найкращі сторони угод, які раніше були підписані з іншими державами-партнерами.
Безпекова угода України з США має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, — Андрій Єрмак
Фото: president.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди України та Сполучених Штатів Америки.

За словами очільника ОП, цей пакет домовленостей має бути взірцевим та поєднає найкращі сторони угод, які раніше були підписані з іншими державами-партнерами.

Як зазначає пресслужба ОП, на нараді були присутні члени делегації, які беруть участь у переговорах щодо напрацювання та підготовки дво- й багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для нашої країни.

«Ця угода має бути взірцевою: враховувати реальні можливості США та найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод», – наголосив Єрмак.

Учасники наради обговорили основні елементи майбутнього документа, сильні сторони вже укладених дев'яти двосторонніх безпекових угод та алгоритм дій відразу після того, як Конгрес США ухвалить рішення про військову допомогу Україні.

З американськими партнерами провели два раунди переговорів щодо безпекової угоди. Учасники наради узгодили дії з підготовки до чергового раунду, який дасть змогу просунутися щодо тексту проєкту документа.

«Угода США з Україною має працювати не гірше, ніж американський меморандум з Ізраїлем, який підтвердив ефективність спільних дій союзників під час нещодавнього відбиття масованої атаки Ірану на Ізраїль», – зазначив керівник ОП.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали безпекову угоду між Україною і Канадою.

Також Україна та Італія підписали угоду про гарантії безпеки. 

Крім того, Зеленський і Макрон підписали договір про гарантії безпеки між Україною та Францією.

Також повідомлялося, що Україна та Фінляндія уклали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив порядок комплексної передачі електронних копій е-паспортів, посвідчень водія, податкових номерів, дипломів про освіту, записів про шлюб і розлучення

Плата за комплексне отримання електронних копій документів не справляється у разі їх отримання державними органами, дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав.

Набув сили закон про підвищення мінімальної зарплати членам Вищої ради правосуддя до 236 тисяч грн

Мінімальну зарплату в 236 тис. грн на місяць членам Вищої ради правосуддя додатково закріпили у законі про житлові сертифікати.

18 травня набуває сили закон про мобілізацію: кого поліція зможе затримувати та доставляти до ТЦК, і які будуть штрафи за неуточнення даних

Закон про посилення мобілізації набуде сили 18 травня, відповідно, почнеться відлік строку для уточнення даних військовозобов’язаними – яка відповідальність за неуточнення даних та чи зможе поліція примусово доставляти до ТЦК.

Чи будуть електронні повістки – яку відповідь на це питання дає фінальний текст закону про мобілізацію

Закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Банальні помилки, нерозуміння вимог законодавства, непереконливі пояснення: чому кандидатів на посади суддів знов поменшало

«Судово-юридична газета» продовжує розповідати, як і чому кандидати на посади суддів місцевих судів продовжують втрачати можливість стати суддями.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Костін
    Андрій Костін
    Генеральний прокурор України
  • Юрій Жизнєвський
    Юрій Жизнєвський
    голова Житомирського апеляційного суду
  • Микола Мойсюк
    Микола Мойсюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Соколенко
    Олена Соколенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Ростислав Кузан
    Ростислав Кузан
    суддя Львівського окружного адміністративного суду