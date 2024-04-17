Соглашение по безопасности Украины с США должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, — Андрей Ермак

По словам руководителя Офиса Президента, этот пакет договоренностей должен быть образцовым и объединит лучшие стороны соглашений, ранее подписанных с другими государствами-партнерами.

Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел совещание по подготовке договора безопасности Украины и Соединенных Штатов Америки.

По словам главы ОП, этот пакет договоренностей должен быть образцовым и объединит лучшие стороны соглашений, ранее подписанных с другими государствами-партнерами.

Как отмечает пресс-служба ОП, на совещании присутствовали члены делегации, участвующие в переговорах по наработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для нашей страны.

«Это соглашение должно быть образцовым: учитывать реальные возможности США и лучшие элементы уже подписанных Украиной договоров безопасности», – подчеркнул Ермак.

Участники совещания обсудили основные элементы будущего документа, сильные стороны уже заключенных девяти двусторонних соглашений о безопасности и алгоритм действий сразу после того, как Конгресс США примет решение о военной помощи Украине.

С американскими партнерами провели два раунда переговоров по соглашению о безопасности. Участники совещания согласовали действия по подготовке к очередному раунду, который позволит продвинуться по тексту проекта документа.

«Соглашение США с Украиной должно работать не хуже американского меморандума с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль», – отметил руководитель ОП.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали соглашение о безопасности между Украиной и Канадой.

Также Украина и Италия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Кроме того, Зеленский и Макрон подписали договор о гарантиях безопасности между Украиной и Францией.

Также сообщалось, что Украина и Финляндия заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

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