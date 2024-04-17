Электронный суд: как зарегистрировать учреждение без кода ЕГРПОУ

Если у учреждений нет уже сформированных условных кодов ЕГРПОУ, то его можно сформировать самостоятельно.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали о регистрации учреждения в электронном суде без кода ЕГРПОУ.

Зазначається, що для реєстрації органів державної влади без статусу юридичної особи та юридичної особи, в якої відсутній код в ЄДР, Підприємство пропонує використовувати умовні 10-ти значні коди ЄДРПОУ.

Якщо такі установи не мають вже сформованих умовних кодів ЄДРПОУ (наприклад, для внутрішнього використання відокремленими підрозділами), Підприємство пропонує установам сформувати код за принципом: код ЄДРПОУ основного підрозділу + 2 додаткові цифри.

Приклад:

Київська міська прокуратура → 02910019

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва → 0291001921

Печерська окружна прокуратура міста Києва → 0291001926

У ДП ІСС додають, що умовні коди підрозділів повинні відрізнятися від коду РНОКПП, який може бути присвоєний фізичним особам Державною податковою службою України. Тобто, умовний сформований код не повинен проходити перевірку на правильність коду РНОКПП. Один із онлайн сервісів перевірки за посиланням.

Перелік сформованих умовних кодів та інші необхідні дані установа має надіслати ДП «Інформаційні судові системи» у додатку до офіційного запиту, в електронному вигляді в форматі *.xls/ *.xlsx.

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