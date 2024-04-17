Кабмин утвердил порядок комплексной передачи электронных копий э-паспортов, водительских прав, налоговых номеров, дипломов об образовании, записей о браке и разводе

Плата за комплексное получение электронных копий документов не взимается в случае их получения государственными органами, дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств.

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Кабинет Министров Украины опубликовал постановление от 13 апреля 2024 г. №423, которым ввел комплексную передачу электронных копий документов и отдельной информации (ведомостей, данных) из следующих документов:

э-паспорт;

э-паспорт для выезда за границу;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования по формам ОК-5 и ОК-7;

сведения из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о суммах уплаченных доходов и удержанных налогов;

электронное водительское удостоверение;

электронное свидетельство о регистрации транспортного средства;

электронная форма справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

электронное отображение актовой записи о рождении;

электронное отображение актовой записи о браке;

электронное отображение актовой записи о расторжении брака;

электронное отображение актовой записи об изменении имени;

электронный студенческий (учащийся) билет заведения профессионального высшего, высшего и/или профессионального (профессионально-технического) образования;

еДокумент об образовании, подтверждающий получение лицом определенного образовательного (образовательно-квалификационного, образовательно-профессионального, образовательно-научного/образовательно-творческого) уровня.

Министерству цифровой трансформации поручено обеспечить средствами Портала Дія техническую возможность комплексной передачи электронных копий электронных отображений информации, содержащейся в документах, сформированных средствами Портала Дія, электронных копий других документов, а также отдельной информации (сведений, данных), содержащейся в них.

Электронные копии документов передаются с использованием мобильного приложения Портала Дія (Дія) с одновременным наложением удаленной квалифицированной электронной подписи «Дія.Подпись» (Дія ID) лица и квалифицированной электронной печати технического администратора Портала Дія.

Электронные копии документов также могут быть сформированы с использованием мобильного приложения Дія для последующей их передачи по электронной почте с соблюдением требований законодательства в сфере защиты информации в информационно-коммуникационных системах, а также при заключении получателем копий и техническим администратором Портала Дія договора о присоединении.

Лицо может ознакомиться с информацией о комплексно передаваемых электронных копиях документов, а именно об идентификаторе запроса, информации о получателе запроса, дате запроса и видах запрашиваемых документов с использованием мобильного приложения Дія.

Для обеспечения возможности комплексного получения электронных копий документов, получатели копий по собственному желанию подключают свои информационные, информационно-коммуникационные системы к Порталу Дія.

За подключение и использование информационных, информационно-коммуникационных систем для комплексного получения электронных копий документов взимается плата с получателей копий, изъявивших желание комплексно получить электронные копии документов.

Плата взимается в размере экономически обоснованных расходов технического администратора Портала Діяна подключение и использование информационных, информационно-коммуникационных систем для комплексного получения электронных копий документов с учетом прибыли и установленных налогов и сборов.

Размер платы определяется техническим администратором Портала Дія по согласованию с владельцем (держателем) Портала Дія.

Плата не взимается за комплексное получение электронных копий Секретариатом Кабинета Министров, Офисом Президента, Аппаратом Верховной Рады, государственными органами, органами местного самоуправления, дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями иностранных государств.

Информационные, информационно-коммуникационные системы получателей копий, подключаемых к Порталу Дія с целью обеспечения возможности комплексной передачи электронных копий документов, должны отвечать требованиям законодательства в области защиты информации.

Получатели копий должны обеспечить надлежащее функционирование и бесперебойную работу собственных систем для обеспечения возможности проверки переданных электронных копий документов и предоставления по желанию личности электронных копий документов.

Получатели копий при обработке персональных данных должны обеспечить исполнение требований Закона «О защите персональных данных» в связи с получением электронных копий документов.

Электронное информационное взаимодействие, предусмотренное настоящим Порядком, осуществляется с использованием средств системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов «Трембита».

Объем и структура данных, которыми обмениваются субъекты электронного взаимодействия через программные интерфейсы электронных информационных ресурсов в (сервисы), определяются договорами об информационном взаимодействии, заключенными в соответствии с Порядком взаимодействия, утвержденным постановлением Кабмина от 8 сентября 2016 г. №606.

Напомним, ранее Министерство обороны сообщало, что работает над созданием электронного военного билета. Работа идет в сотрудничестве с партнерами – проектом ЕС.

«Что такое реестр «Оберег» и для чего он нужен? Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» – инструмент военного учета граждан. Он призван уменьшить количество ошибок в результате человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации», – отметили в Минобороны.

«Оберег» содержит персональную информацию о военнообязанных. Как отмечают в Минобороны, это паспортные данные, налоговый номер, место жительства, семейное положение, сведения о членах семьи, сведения об образовании, специализации, состоянии здоровья, месте работы и т.д.

Электронный военный учетный документ – это выписка из реестра, что будет свидетельствовать об учетном статусе гражданина – где он стоит на учете, годен ли к службе и т.д.

Ранее руководитель компонента проекта EU4DigitalUA, который модернизировал «Оберег» Олег Бурба в комментарии DOU отметил, что уже внедрено взаимодействие с реестрами — Налоговой (Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков), Минюстом (ГРАЦС) и Минобразования (Единая государственная электронная база вопросов образования).

«Пока «Оберег» — это только получатель сведений из реестров, сам он их не передает. Передача данных в реестр сделана на базе системы интероперабельности «Трембита», она является основой построения информационных взаимодействий между реестрами в Украине», отметил он.

Ниже приводим само постановление.

Автор: Наталья Мамченко

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