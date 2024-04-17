Киевские таможенники изъяли пять старинных икон, злоумышленники пытались переправить в США: фото

Таможенники изъяли старинные борисовские, старообрядческие и посеребренные иконы.

Киевские таможенники не допустили незаконное перемещение за границу пяти старинных икон конца XIX – начала XX века. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Обнаружили иконы во время таможенного контроля трех международных почтовых отправлений, следовавших за пределы Украины, из Кропивницкого в Соединенные Штаты Америки.

Отмечается, что иконы имели четкие признаки старины. Поэтому их изъяли и направили часть икон в Национальный художественный музей Украины и часть – в Национальный музей истории Украины для проведения экспертизы относительно возможной принадлежности святынь к культурным ценностям.

Специалисты музеев отметили, что все иконы обладают культурной и исторической ценностью.

В таможне говорят, что из пяти икон, одна идентифицирована как «Святой Николай Чудотворец» начала ХХ века.

«Святиню можно отнести к знаменитой Борисовской иконописной школе. Стоит напомнить, что слобода Борисовка, где изготовлена икона, когда-то — крупная иконописная ячейка на украинской Слобожанщине, а ныне – историко-культурное явление. Борисовские иконы считаются уникальными в результате оригинальности техники иконописи, декора, иконографической трактовки», – говорится в сообщении.

Вторая икона – это старообрядческая металлическая икона «Образ святого пророка Илии» XIX в., украшенная голубой эмалью. Также специалистами была идентифицирована икона «Воскресение Господне» конца XIX в., изготовленная в технике серебра.

Другие две иконы «Святой Архангел Михаил» конца ХІХ-начала ХХ ст. и «Святой Иоанн воин» начала ХХ ст. – изготовлены в иконописно-ремесленных мастерских по установленному образцу в российской империи.

В пресс-службе таможни говорят, что согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных и исторических ценностей за границу нужны разрешительные документы Министерства культуры Украины. Таких бумаг таможенникам предоставлено не было.

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