Уголовные правонарушения, связанные с войной: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по уголовным правонарушениям, связанным с войной.
В частности, обзор содержит ключевые правовые позиции по уголовно-правовой квалификации:
- преступлений против основ национальной безопасности, совершенных как во время военного положения, так и до его введения;
- уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.
Уделено внимание и вопросам наказуемости за эти общественно опасные деяния.
Также в обзоре отражены отдельные аспекты доказывания, акцентированы на особенностях специального уголовного производства (in absentia) указанных уголовных правонарушений.
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