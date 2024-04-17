Уголовные правонарушения, связанные с войной: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд систематизировал выводы по уголовным правонарушениям, связанным с войной, и отразил их в тематическом обзоре.

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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по уголовным правонарушениям, связанным с войной.

В частности, обзор содержит ключевые правовые позиции по уголовно-правовой квалификации:

- преступлений против основ национальной безопасности, совершенных как во время военного положения, так и до его введения;

- уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Уделено внимание и вопросам наказуемости за эти общественно опасные деяния.

Также в обзоре отражены отдельные аспекты доказывания, акцентированы на особенностях специального уголовного производства (in absentia) указанных уголовных правонарушений.

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