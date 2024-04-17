Кримінальні правопорушення, які пов’язані з війною: огляд практики Верховного Суду

Верховний Суд систематизував висновки щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною, та відобразив їх у тематичному огляді.

Верховний Суд оприлюднив огляд судової практики щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з війною.

Зокрема, огляд містить ключові правові позиції щодо кримінально-правової кваліфікації:

- злочинів проти основ національної безпеки, вчинених як під час воєнного стану, так і до його введення;

- кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Приділено увагу й питанням караності за ці суспільно небезпечні діяння.

Також в огляді відображено окремі аспекти доказування, акцентовано на особливостях спеціального кримінального провадження (in absentia) зазначених кримінальних правопорушень.

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