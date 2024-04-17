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1,2 млн гривен заплатили «мертвым душам» на должностях сторожей и озеленителей – будут судить трех руководителей участков КП СЗН

22:18, 17 апреля 2024
Обвинительный акт против руководителей за растрату средств на «мертвые души» направили в суд.
1,2 млн гривен заплатили «мертвым душам» на должностях сторожей и озеленителей – будут судить трех руководителей участков КП СЗН
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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По информации Киевской городской прокуратуры и Подольской окружной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении трех руководителей участков коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Подольского района.

Их будут судить за внесение ложных сведений в официальные документы и растрату средств в крупных размерах в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Расследование установило, что должностные лица предприятия назначили на работу "мертвые души" на вакантные должности сторожей и озеленителей. Эти лица никогда не появлялись на работе и не выполняли никаких обязанностей. Однако, с мая 2021 по октябрь 2022 года им было выплачено более 1,2 млн гривен из бюджета, что является фактом растраты средств.

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