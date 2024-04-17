1,2 млн гривень заплатили «мертвим душам» на посадах сторожів та озеленювачів – судитимуть трьох керівників дільниць КП УЗН

Обвинувальний акт проти керівників за розтрату коштів на «мертві душі» направили до суду.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

За інформацією Київської міської прокуратури та Подільської окружної прокуратури, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох керівників дільниць комунального підприємства з утримання зелених насаджень Подільського району.

Їх судитимуть за внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та розтрату коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Розслідування встановило, що службові особи підприємства призначили на роботу «мертві душі» на вакантні посади сторожів та озеленювачів. Ці особи ніколи не з'являлися на роботу та не виконували жодних обов'язків. Проте, з травня 2021 по жовтень 2022 року їм було виплачено понад 1,2 млн гривень з бюджету, що є фактом розтрати коштів.

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