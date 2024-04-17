Кабмін затвердив порядок комплексної передачі електронних копій е-паспортів, посвідчень водія, податкових номерів, дипломів про освіту, записів про шлюб і розлучення

Плата за комплексне отримання електронних копій документів не справляється у разі їх отримання державними органами, дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав.

Джерело фото: expres.online

Кабінет Міністрів України опублікував постанову від 13 квітня 2024 р. №423, якою запровадив комплексну передачу електронних копій документів та окремої інформації (відомостей, даних) з таких документів:

е-паспорт;

е-паспорт для виїзду за кордон;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за формами ОК-5 і ОК-7;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

електронне посвідчення водія;

електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

електронна форма довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

електронне відображення актового запису про народження;

електронне відображення актового запису про шлюб;

електронне відображення актового запису про розірвання шлюбу;

електронне відображення актового запису про зміну імені;

електронний студентський (учнівський) квиток закладу фахової передвищої, вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти;

єДокумент про освіту, що підтверджує здобуття особою певного освітнього (освітньо-кваліфікаційного, освітньо-професійного, освітньо- наукового/освітньо-творчого) рівня.

Міністерству цифрової трансформації доручено забезпечити засобами Порталу Дія технічну можливість комплексної передачі електронних копій електронних відображень інформації, що міститься у документах, сформованих засобами Порталу Дія, електронних копій інших документів, а також окремої інформації (відомостей, даних), що в них міститься.

Електронні копії документів передаються з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з одночасним накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» (Дія ID) особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія.

Електронні копії документів також можуть бути сформовані з використанням мобільного додатка Дія для подальшої їх передачі електронною поштою з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах, а також за умови укладення отримувачем копій та технічним адміністратором Порталу Дія договору про приєднання.

Особа може ознайомитися з інформацією про комплексно передані електронні копії документів, а саме про ідентифікатор запиту, інформацію про отримувача запиту, дату запиту та види документів, що запитується, з використанням мобільного додатка Дія.

Для забезпечення можливості комплексного отримання електронних копій документів отримувачі копій за власним бажанням підключають свої інформаційні, інформаційно-комунікаційні системи до Порталу Дія.

За підключення та використання інформаційних, інформаційно- комунікаційних систем для комплексного отримання електронних копій документів справляється плата з отримувачів копій, які виявили бажання комплексно отримати електронні копії документів.

Плата справляється у розмірі економічно обґрунтованих витрат технічного адміністратора Порталу Дія на підключення та використання інформаційних, інформаційно-комунікаційних систем для комплексного отримання електронних копій документів з урахуванням прибутку та встановлених податків та зборів.

Розмір плати визначається технічним адміністратором Порталу Дія за погодженням з власником (держателем) Порталу Дія.

Плата не справляється за комплексне отримання електронних копій Секретаріатом Кабінету Міністрів, Офісом Президента, Апаратом Верховної Ради, державними органами, органами місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав.

Інформаційні, інформаційно-комунікаційні системи отримувачів копій, що підключаються до Порталу Дія для забезпечення можливості комплексної передачі електронних копій документів, повинні відповідати вимогам законодавства у сфері захисту інформації.

Отримувачі копій повинні забезпечити належне функціонування та безперебійну роботу власних систем для забезпечення можливості перевірки переданих електронних копій документів та надання за бажанням особи електронних копій документів.

Отримувачі копій під час обробки персональних даних повинні забезпечити виконання вимог Закону «Про захист персональних даних» у зв’язку з отриманням електронних копій документів.

Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком, здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку взаємодії, затвердженого постановою Кабміну від 8 вересня 2016 р. №606.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони повідомляло, що працює над створенням електронного військового квитка. Робота триває у співпраці з партнерами – проектом ЄС.

«Що таке реєстр «Оберіг» і для чого він потрібен? Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» – інструмент військового обліку громадян. Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації», – зазначили у Міноборони.

«Оберіг» містить персональну інформацію про військовозобов’язаних. Як зазначають в Міноборони, це паспортні дані, податковий номер, місце проживання, сімейний стан, відомості про членів родини, відомості про освіту, спеціалізацію, про стан здоров’я, місце роботи тощо.

Електронний військовий обліковий документ – це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Раніше керівник компоненту проєкту EU4DigitalUA, який модернізував «Оберіг» Олег Бурба у коментарі DOU зазначив, що вже впроваджена взаємодія з реєстрами — Податковою (Державний реєстр фізичних осіб-платників податків), Мін’юстом (ДРАЦС) і Міносвіти (Єдина державна електронна база з питань освіти).

«Наразі «Оберіг» — це лише отримувач відомостей з реєстрів, сам він їх не передає. Передавання даних у реєстр зроблено на базі системи інтероперабельності «Трембіта», вона є основою побудови інформаційних взаємодій між реєстрами в Україні», зазначив він.

Нижче наводимо саму постанову.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.