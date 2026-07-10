Минобороны начало лицензирование восьми военных технологий: как получить право на их производство

Для участия производителям необходимо подать заявку через портал Brave1 и заключить договор с оборонным ведомством.

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Министерство обороны допустило к лицензированию восемь технологий, разработанных военными в рамках оборонного ведомства. Производители могут получить право на использование этих разработок для изготовления товаров оборонного назначения, чтобы нарастить их производство и поставлять Силам обороны.

В Минобороны отметили, что таким образом развивают технологические решения, которые укрепляют сотрудничество государства с оборонной промышленностью.

В настоящее время для лицензирования доступны следующие технологии:

дрон-перехватчик Octopus;

управляемый боеприпас;

детектор дронов «Ветряк»;

системы связи, управления и донаведения для беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов.

Возможность использования технологий Министерства обороны предусмотрена экспериментальным проектом, утвержденным постановлением Кабинета Министров № 1310.

Отдельный раздел с описанием технологий, доступных для лицензирования, уже запущен на портале Brave1. Там также организован автоматизированный сбор заявок о заинтересованности в использовании технологий. Подача такого заявления является обязательным условием участия в экспериментальном проекте.

Отмечается, что этот функционал был создан с учетом требований безопасности, поэтому он работает в закрытой части портала. Все заявления, поданные через платформу, обрабатывает Министерство обороны.

Для получения права на использование технологий производителю необходимо подать заявку о заинтересованности и документы, подтверждающие соответствие критериям экспериментального проекта, после чего заключить договор с Минобороны.

Если производитель желает ознакомиться с технической документацией до заключения договора, он может получить к ней доступ после подписания соглашения о неразглашении информации с разработчиком.

После ознакомления с документацией необходимо повторно подать заявление о заинтересованности. Это открывает возможность заключить договор с Министерством обороны и получить право на использование соответствующей технологии.

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