Литва передала Україні навчально-бойовий літак

В Литві штурмовик L-39ZA використовувався для навчання офіцерів управління винищувачами.

Джерело фото: Тwitter / Lithuanian MOD

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони Литви повідомило про передачу Україні нового пакета військової допомоги у суботу, 21 квітня. За даними відомства, обладнання вже прибуло в Україну.

У повідомленні зазначено, що сьогодні в Україну прибула чергова партія литовської військової допомоги. Литва передала українським збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді.

«Сьогодні в Україну прибула чергова партія литовської військової допомоги. Ми передали українським збройним силам легкий штурмовик L-39ZA Albatros у розібраному вигляді», – йдеться у повідомленні.

Відомство підкреслює, що цей штурмовик використовувався в армії Литви для навчання офіцерів управління винищувачами, які забезпечують бойову готовність льотчиків.

Джерело фото: Тwitter / Lithuanian MOD

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.