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Частина коштів Великої Британії для військової допомоги Україні застрягла в бюрократичних коридорах

21:26, 20 квітня 2024
Мільйони фунтів військової допомоги для України виділених Британією залишаються невикористаними.
Частина коштів Великої Британії для військової допомоги Україні застрягла в бюрократичних коридорах
Джерело фото: Главком
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Понад половина з 900 мільйонів фунтів стерлінгів, виділених з військового фонду для України Великою Британією, досі залишається невикористаною через бюрократичні затримки з оформленням контрактів. Про це пише The Guardian.

Міжнародний фонд для України, яким керує Велика Британія, нараховує 9 країн-донорів. За даними Guardian, лише 404 мільйони фунтів (468 мільйонів євро) з цих коштів було використано.

Представники Міністерства оборони Великої Британії пояснили, що затримки виникають через необхідність оцінити кожну з великої кількості оборонних компаній, які подали тендери на контракти.

Тіньовий міністр оборони Джон Хілі висловив звинувачення в адресу Міністерства оборони у повільності. Він наголосив на необхідності прискорити військову підтримку України в умовах загострення російської агресії.

Він сказав: «Великобританія єдина у підтримці України та проти російської агресії. Оскільки росія посилює свої напади на Україну, її союзники повинні прискорити військову підтримку.

«Натомість уряд Сполученого Королівства повільно передає важливий новий комплект до рук українців. Прискорення цього матиме підтримку наших лейбористів, оскільки щодо військової допомоги Великобританії Україні та зміцнення союзників по НАТО, уряд мав – і надалі матиме – нашу повну підтримку лейбористів».

Він додав: «Цього року може відбутися зміна уряду на лейбористів, але не буде змін у рішучості Британії підтримувати Україну, протистояти російській агресії та переслідувати путіна за його військові злочини».

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