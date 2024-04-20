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В Винницкой области нашли автомобиль с боеприпасами, который использовали в нападении на патруль полиции

20:14, 20 апреля 2024
В Винницкой и прилегающих областях проводятся розыскные и следственные действия с целью установления местонахождения подозреваемых.
В Винницкой области нашли автомобиль с боеприпасами, который использовали в нападении на патруль полиции
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В Винницкой области нашли автомобиль, который использовали подозреваемые в нападении на патруль полиции. Об этом сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона.

"На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, которые относятся к военному имуществу", - пояснил руководитель прокуратуры.

По его словам, в данный момент на территории Винницкой и прилегающих областей проводятся розыскные и следственные действия с целью установления местонахождения подозреваемых.

"Данные лица являются военнослужащими ВСУ", - добавил он.

Ранее в ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. В Сухопутных войска ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ночью в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

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