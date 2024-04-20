В Винницкой области нашли автомобиль с боеприпасами, который использовали в нападении на патруль полиции

В Винницкой и прилегающих областях проводятся розыскные и следственные действия с целью установления местонахождения подозреваемых.

В Винницкой области нашли автомобиль, который использовали подозреваемые в нападении на патруль полиции. Об этом сообщил руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире телемарафона.

"На территории Винницкой области обнаружили транспортное средство, на котором перемещались подозреваемые. Также на том месте обнаружили определенные боеприпасы, которые относятся к военному имуществу", - пояснил руководитель прокуратуры.

По его словам, в данный момент на территории Винницкой и прилегающих областей проводятся розыскные и следственные действия с целью установления местонахождения подозреваемых.

"Данные лица являются военнослужащими ВСУ", - добавил он.

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