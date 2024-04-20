Палата представителей США отклонила все правки к законопроекту о помощи Украине

Отклонены правки о передаче оружия Украине со складов американской армии и отмена невоенных расходов.

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Палата представителей США отклонила все предложенные поправки к законопроекту о помощи Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, были отклонены поправки конгрессвумен Виктории Спарц, которая предлагала изъять из законопроекта четыре положения, включая те, что касаются программы PDA, что позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие непосредственно со складов американской армии.

Также была отклонена поправка конгрессвумен Кэт Каммак, которая предлагала отменить все невоенные расходы, связанные с Украиной, а также поправка от конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предлагала "уменьшить до нуля каждую сумму в долларах в этом законе".

Отмечается, что конгрессмен Кевин Герн из Оклахомы отозвал свою четвертую поправку, в которой предлагал запретить использование средств из "Фонда поддержки экономики" для выплаты пенсий.

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