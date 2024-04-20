Практика судов
  1. В Украине

Палата представителей США отклонила все правки к законопроекту о помощи Украине

20:32, 20 апреля 2024
Отклонены правки о передаче оружия Украине со складов американской армии и отмена невоенных расходов.
Палата представителей США отклонила все правки к законопроекту о помощи Украине
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Палата представителей США отклонила все предложенные поправки к законопроекту о помощи Украине. Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, были отклонены поправки конгрессвумен Виктории Спарц, которая предлагала изъять из законопроекта четыре положения, включая те, что касаются программы PDA, что позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие непосредственно со складов американской армии.

Также была отклонена поправка конгрессвумен Кэт Каммак, которая предлагала отменить все невоенные расходы, связанные с Украиной, а также поправка от конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая предлагала "уменьшить до нуля каждую сумму в долларах в этом законе".

Отмечается, что конгрессмен Кевин Герн из Оклахомы отозвал свою четвертую поправку, в которой предлагал запретить использование средств из "Фонда поддержки экономики" для выплаты пенсий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, предусматривающего создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК

Впрочем, грубое нарушение Украиной взятых на себя обязательств по выполнению реформ из Плана Ukraine Facility может привести к остановке выплат и даже требованиям вернуть предоставленные средства.

Депутаты предлагают отменить 1600 грн в качестве расчетной величины для исчисления выплат по решению суда

В Верховной Раде зарегистрировали уже два законопроекта о расчетной величине для исчисления выплат по решению суда.

Верховный Суд объяснил, когда в действиях старшего кассира, возвращающего средства за товары, возможен состав преступления злоупотребления служебным положением

Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением – позиция Верховного Суда по делу старшего кассира супермаркета, осуществившей возврат средств за товары, проданные клиентам этого супермаркета.

Требование ТЦК и повестка – в чем разница по новому закону о мобилизации

Если новый закон о мобилизации достаточно подробно регулирует вопросы условий, при которых гражданину направляется требование ТЦК, последствия его возвращения с отметкой о невручении, то вопрос вручения повесток будет регулироваться отдельным актом Кабмина.

Непригодные к военной службе и лица, достигшие предельного возраста, должны иметь военно-учетный документ

Принятый закон предусматривает, что военно-учетный документ не изымается у лиц, достигших предельного возраста пребывания в запасе, и у лиц, признанных непригодными.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Дячук
    Сергій Дячук
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Черняк
    Юлія Черняк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді