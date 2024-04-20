Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине на более чем $60 млрд

Законопроект должен рассмотреть Сенат и затем подписать президент США Джо Байден.

Законопроект о финансовую помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов получил поддержку в Палате представителей США. Теперь он переходит в американский Сенат для дальнейшего рассмотрения. Если Сенат также поддержит закон, он будет направлен на подпись к президенту США Джо Байдену.

Информация о принятии законопроекта стала известна во время трансляции заседания Конгресса.

Большинство конгрессменов в Палате представителей поддержали это решение, что является важным шагом в обеспечении помощи Украине со стороны Соединенных Штатов.

"ЗА" - 311 конгрессменов: 210 демократов и 101 республиканец.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», из $60,8 млрд помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при условии их возврата.

Кроме того, Палата представителей США отклонила все правки к законопроекту о помощи Украине.

Ранее мы писали, что посол Украины в США Оксана Маркарова раскрыла детали поддержки Украины в более $60 млрд, которую рассмотрит Палата представителей США.

На сайте Палаты представителей Конгресса США опубликован законопроект о помощи Украине в размере почти $60 миллиардов.

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