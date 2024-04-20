Электричества может не быть до 6 часов в сутки, – предупредили в Центре исследований энергетики

Украина готовится к возможной нехватке электроэнергии из-за российских ударов по инфраструктуре.

Украина может столкнуться с нехваткой электроэнергии в течение 4-6 часов в сутки. Причиной такой ситуации являются потери в работе тепловых и гидроэлектростанций из-за российских ударов. Об этом заявил для Forbes директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, в марте-апреле страна понесла потери до 7 ГВт в генерации и имеет поврежденные объекты распределения электроэнергии, такие как подстанции и сети. Однако, с восстановлением подстанций и сетей не должно быть проблем. Сейчас идет поставка оборудования, а оператор энергосистемы "Укрэнерго" понимает, что нужно делать.

По восстановлению генерации, ситуация сложнее. "Укргидроэнерго" понесло потери 35% мощности, что составляет примерно 1,5 ГВт. Время возвращения этих мощностей пока не может быть предусмотрено, однако компания активно работает над восстановлением.

Тепловая генерация также понесла значительные потери - до 5,2 ГВт. Часть оборудования тепловых электростанций было полностью уничтожено, а часть можно восстановить до зимы. По оценкам, до начала зимы может быть восстановлено только 2 ГВт тепловой генерации.

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