Електрики може не бути до 6 годин на добу, – попередили в Центрі досліджень енергетики

Україна готується до можливої нестачі електроенергії через російські удари по інфраструктурі.

Україна може зіштовхнутися з нестачею електроенергії протягом 4-6 годин на добу. Причиною такої ситуації є втрати у роботі теплових і гідроелектростанцій через російські удари. Про це заявив для Forbes директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, в березні-квітні країна зазнала втрат до 7 ГВт у генерації та має пошкоджені об'єкти розподілу електроенергії, такі як підстанції та мережі. Однак, з відновленням підстанцій та мереж не повинно бути проблем. Наразі йде поставка обладнання, а оператор енергосистеми "Укренерго" розуміє, що потрібно робити.

Щодо відновлення генерації, ситуація складніша. "Укргідроенерго" зазнало втрати 35% потужності, що становить приблизно 1,5 ГВт. Час повернення цих потужностей наразі не може бути передбачений, проте компанія активно працює над відновленням.

Теплова генерація також зазнала значних втрат - до 5,2 ГВт. Частину обладнання теплових електростанцій було повністю знищено, а частину можна відновити до зими. За оцінками, до початку зими може бути відновлено лише 2 ГВт теплової генерації.

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