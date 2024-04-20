Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение более $60 млрд помощи Украине

Зеленский надеется, что законопроект о помощи Украине поддержат в Сенате и он будет подписан Байденом.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за одобрение Палатой представителей законопроекта о предоставлении более чем 60 млрд долларов США помощи Киеву.

В своем обращении Зеленский выразил благодарность нижней палате Конгресса, обеим партиям и спикеру Майку Джонсону за "решение, которое сохраняет правильный ход истории". Президент подчеркнул, что демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире, пока США будет помогать их защищать.

"Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее", - отметил президент.

Зеленский также выразил надежду, что законопроект поддержат в Сенате и передадут на рассмотрение президенту Джо Байдену.

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