Денис Шмыгаль рассказал, куда пойдут почти $61 млрд помощи от США

Средства распределят на оборонные расходы, бюджетную поддержку, экономическую помощь и разминирование.

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о направлениях использования помощи от Соединенных Штатов Америки, которая составляет почти 61 миллиард долларов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине.

Шмыгаль отметил, что необходимость в принятии этого пакета помощи была определена во время визита правительственной делегации в США, где проводились встречи с представителями обеих политических партий. Он выразил благодарность представителям обеих партий и американскому народу за их солидарность.

Общий объем помощи составляет почти 61 миллиард долларов, в частности:

49,9 миллиарда на оборонные расходы;

7,8 миллиарда на потенциальную бюджетную поддержку;

1,57 миллиарда на экономическую помощь;

400 миллионов на защиту границ и гуманитарное разминирование.

Ожидается, что законопроект будет успешно одобрен в Сенате в течение ближайших дней. Его реализация предусматривает усиление вооруженных сил Украины, включая дальнобойную и системы ПВО, а также поддержку макрофинансовой устойчивости и быстрое восстановление критической инфраструктуры.

«Соединенные Штаты в очередной раз демонстрируют лидерство и решимость бороться за мир, безопасность и лучшее будущее для Украины, Европы и всего мира», - добавил Шмыгаль.

Кроме того, «Судебно-юридическая газета» писала, что из $60,8 млрд помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при условии их возврата.

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